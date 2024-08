Retroscena da Appiano: “Inzaghi sta provando la novità”

Simone Inzaghi ha provato la soluzione nuova al primo tentativo, già durante l’esordio in Serie A dell’Inter. Al 75′ della sfida di Marassi contro il Genoa, con il risultato inchiodato sull’1-1, il tecnico piacentino ha deciso di cambiare assetto alla squadra tramite una sostituzione estremamente offensiva: dentro il nuovo arrivato Mehdi Taremi, fuori Hakan Calhanoglu.

L’iraniano è andato così a comporre un tridente “pesante” insieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il primo impiegato da numero 10 atipico dietro le due punte. Con i tre attaccanti in campo contemporaneamente, l’Inter ha trovato il gol del vantaggio grazie al francese (l’iraniano è entrato nell’azione), prima di ritornare al 3-5-2 sostituendo Lautaro con Kristjan Asllani e di essere nuovamente raggiunta sul pareggio dopo l’ingenuità di Yann Bisseck nei minuti di recupero.

La squadra di Inzaghi ci ha guadagnato in potenziale offensivo ma sicuramente ha perso qualcosa in termini di equilibri. SI tratta però – come riporta La Gazzetta dello Sport – di una soluzione che è piaciuta all’allenatore, tanto che negli ultimi giorni ad Appiano Gentile l’ha riproposta più volte. E d’altronde, subito dopo Genoa-Inter, Inzaghi aveva preannunciato di poterla adottare nuovamente, anche dall’inizio e non solo a gara in corso.