“Oaktree nega l’acquisto a Marotta”: così è saltata la trattativa

La Repubblica oggi in edicola propone un focus sulle nuove tendenze da parte dei club italiani in sede di calciomercato. Gli investimenti per i giocatori ritenuti più in là con l’età sono sempre di meno e anche l’Inter non fa eccezione, come dimostra il cambio di strategia attuato soprattutto dopo l’avvicendamento alla proprietà del club tra la famiglia Zhang e Oaktree.

Secondo il quotidiano, infatti, il fondo californiano avrebbe imposto le proprie linee guida sugli acquisti a partire dalla ricerca del nuovo difensore mancino dopo il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan. In un primo momento, il nuovo presidente e amministratore delegato Giuseppe Marotta era pronto a chiudere per un terzo parametro zero dopo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, ovvero Ricardo Rodriguez liberatosi dal Torino.

Per Simone Inzaghi sarebbe stato perfetto, in quanto dotato dell’esperienza necessaria in Serie A e anche della duttilità che ne avrebbe fatto tanto il vice Bastoni quanto anche un’alternativa come esterno a tutta fascia, ma l’età è stata ritenuta avanzata da Oaktree, visto che lo svizzero sta per compiere 32 anni. La proprietà ha bloccato l’investimento e così l’Inter si è indirizzata verso un altro identikit, giovane e futuribile, con il puzzle che sta per completarsi con l’arrivo di Tomas Palacios.