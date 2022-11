Onana: “In Italia a 26 anni mi considerano un bambino. Handanovic a 38…”

Divenuto a tutti gli effetti il guardiano titolare della porta dell' Inter dopo l'inizio complicato di stagione vissuto da Samir Handanovic, André Onana ha impiegato poco tempo a conquistare con il suo carisma e le sue parate i tifosi nerazzurri. Il portiere arrivato la scorsa estate a costo zero dall' Ajax si appresta ora a disputare i prossimi Mondiali in Qatar da protagonista, leader indiscusso del suo Camerun.

Intervistato sul canale Youtube di Rinat,Onana ha raccontato il suo impatto all'Inter scherzando sulla sua età: "Sì, sono giovane per essere un portiere e soprattutto qui in Italia con 26 anni ti considerano come un bambino. Ma sono contento dell'esperienza, ho avuto la fortuna di essere già titolare all'Ajax a 19 anni. Sono felice di essere qui, Handanovic è un grandissimo portiere e a 38 anni continua a fare a bene, è questa la strada per poter giocare tanti anni a questi livelli".