Nuovo San Siro, chiuso il dibattito pubblico: domani la giornata chiave

Si entra in una fase determinante per il progetto presentato dai due club

Antonio Siragusano

Si è chiuso quest'oggi il dibattito pubblico legato al progetto presentato da Inter e Milan per il nuovo stadio. Come anticipato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, domani a mezzogiorno verrà presentata a Palazzo Marino la relazione finale sugli incontri andati in scena nell'ultimo mese. L'incontro verrà aperto dal coordinatore del dibattito Andrea Pillon, il quale esporrà un bilancio conclusivo degli ultimi quaranta giorni dinnanzi ai due club.

La volontà di Inter e Milan è chiara, l'obiettivo è quello di poter inaugurare tra cinque anni il nuovo impianto ed avere l'opportunità di giocare in uno stadio di proprietà da 65mila posti. Come anticipato nei mesi scorsi, il progetto intero costerà alle due società 1,3 miliardi di euro e potrà garantire circa 40 milioni l'anno di introiti per ogni club. La speranza è che, una volta chiuso il dibattito pubblico con l'incontro di domani, non vengano fuori altri intoppi.

Come ribadito dalla rosea, una volta ascoltata la relazione sul dibattito pubblico, la palla passerà nuovamente nelle mani di Inter e Milan. I due club daranno il loro parere e, una volta che la giunta avrà approvato una prima delibera, "le società avranno il compito, da un lato di costruire il progetto esecutivo e dall’altro quello di spiegare meglio come San Siro verrebbe smantellato", come spiegato nei giorni scorsi dal sindaco Sala. Qualora il vertice non dovesse andare a buon fine, potrebbe tornare di moda l'ipotesi Sesto San Giovanni.