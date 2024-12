A pochi minuti dal fischio d’inizio, Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di San Siro tra Inter e Parma, gara valida per la 15a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

FIRENZE – “Ripartire dopo Firenze? Non è stato facile. Domenica sera al Franchi abbiamo vissuto tutti una brutta serata. Però adesso sappiamo che Bove sta bene. Poi ho dato un giorno libero ai ragazzi e ho cercato di preparare la partita nel migliore dei modi”.

DIFESA – “La solidità difensiva è ritornata nell’ultimo periodo? Sono d’accordo con te, però stiamo cercando di lavorare sugli errori. Stasera sarà un bel banco di prova, contro una squadra molto brava sulle ripartenze. Dovremo fare attenzione”.-

RIVALI – “Napoli e Atalanta corrono, come stiamo correndo noi. Sono squadre forti e attrezzate, ma non solo loro. Tante squadre stanno facendo un ottimo percorso e sarà un campionato lungo per tutti quanti”.