Inter-Parma, Marelli: “VAR utilizzato troppo poco, il rigore su Perisic è un errore grave”

L’Inter stavolta non ci sta ed ha alzato la voce tramite Beppe Marotta al termine del match contro il Parma. Il rigore non concesso ai nerazzurri dall’arbitro Piccinini è un errore troppo grande per passare inosservato, così come il mancato intervento del VAR, diventato oramai oggetto sconosciuto in questa stagione.

Sul suo canale YouTube l’ex arbitro Luca Marelli ha detto la sua: “Nel caso in cui l’arbitro stia guardando l’episodio il VAR non interviene. Restano errori di campo. C’è un problema oggettivo e c’è un po’ di confusione, per questo sono parzialmente d’accordo con Marotta. Stasera Piccinini ha commesso un errore molto grave per il rigore di Perisic. Su Vidal si può discutere se c’è stato contatto tra i due e andrebbe rivisto. Il VAR è stato utilizzato 7 volte in cinque giornate e due partite, troppo poco”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<