Inter-Parma, Inglese (Sky): “E’ mancata concentrazione alla fine, ma un punto qui non capita tutti i giorni”

E’ stata una partita intelligente quella giocata dal Parma nel pareggio di oggi contro l’Inter. Dopo un primo tempo in ‘stile Shakhtar‘ aspettando gli assalti nerazzurri con tutti gli 11 raccolti nella propria metà campo, la formazione di Liverani è riuscita a sorprendere la squadra di Conte con un super avvio di secondo tempo e la doppietta di Gervinho su due ottimi smarcamenti dell’ivoriano non letti da de Vrij in entrambe le occasioni. Autore dell’assist per il secondo gol del compagno, Roberto Inglese ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato rammarico per il calo collettivo dei minuti finali.

Queste le sue parole: “Affrontavamo l’Inter che è una grande squadra, ci è mancata concentrazione nei minuti finali, era un gol che potevamo evitare. Fare punti su un campo difficile come questo non capita tutti i giorni. Non stiamo attraversando un grande periodo, piano piano riusciremo a fare tutto quello che ci chiede il mister. Speriamo di toglierci la rogna alle spalle e tornare alle spalle tutti insieme. Ora l’unico obiettivo è lavorare con la rosa a disposizione, se siamo tutti possiamo fare un grande campionato”.

