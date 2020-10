Inter-Parma, Conte (Inter Tv): “Pareggio che brucia. Partita stradominata ma troppi gol sbagliati”

Dopo il 2-2 di San Siro contro il Parma, Antonio Conte si è c per analizzare la partita e la prestazione della squadra nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Creiamo tanto, arriviamo tante volte a tirare ma non solo con gli attaccanti. Dobbiamo essere più cinici, determinati. Possiamo parlare di tutto, alla fine conta solo quante volte la rete si gonfia. Noi su questo dobbiamo migliorare. Abbiamo stradominato ma se non fai gol dai ragione all’avversario che vengono qui e si difendono per 90 minuti, così come lo Shakhtar. Il pareggio di oggi deve far bruciare tutti”.

