Inter-Parma, Conte in conferenza: “Loro 2 tiri 2 gol, noi 20: manca cattiveria e determinazione. Vidal? Spremuto come un limone”

Dopo il 2-2 di San Siro contro il Parma, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita e la prestazione della squadra nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Anche oggi i ragazzi hanno dato tutto. Sprechiamo però veramente tanto, non è la prima volta. Dobbiamo essere più cinici, cattivi, determinati. Si sta ripetendo più volte questa situazione. Bisogna migliorare in fase realizzativa. Il Parma ha fatto due tiri e due gol, noi 20. Dobbiamo prenderci la responsabilità di essere stati poco cattivi sotto porta, per vincere le partite dobbiamo fare gol”.

Su Vidal: “Lo abbiamo spremuto come un limone. Oggi c’era possibilità di farlo riposare, quando è entrato ha messo in campo tutta la sua personalità”.

Su Nainggolan: “Potete giudicare voi la sua prestazione, io cerco di portare tutti nella miglior condizione. C’è chi ci arriva dopo e chi non ci arriva mai. Io e il mio staff lavoriamo sempre al massimo”.

