Sky – Inter-Parma, Conte scioglie i dubbi: Perisic in vantaggio su Pinamonti, in mezzo torna Gagliardini

Antonio Conte sembra essere sempre più vicino a sciogliere i dubbi di formazione in vista di Inter-Parma. Il tecnico interista avrebbe deciso di affidare la maglia da titolare ad Ivan Perisic, che prenderà il posto dell’infortunato Romelu Lukaku. Nulla da fare per Andrea Pinamonti, che partirà quindi dalla panchina. Negativizzatosi dal Covid, quella di domani sera potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere in campo anche Roberto Gagliardini, così da concedere un turno di riposo allo stakanovista Vidal. In difesa, infine, spazio a Darmian dal primo minuto per far riposare D’Ambrosio.

Ecco qui di seguito le probabili formazioni del match secondo Sky.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Darmian, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Perisic, Lautaro Martinez. All. Conte.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Alves, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani.

