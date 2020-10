Locatelli: “Barella? In Nazionale abbiamo condiviso tante esperienze. Ci troviamo benissimo”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Croanche di Spogliatoio della sua carriera, delle sue esperienze passate, dell’esperienza con i neroverdi e dell’esperienza in Nazionale con Mancini, dove ha incontrato anche il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella.

Queste le sue parole sul suo rapporto con Nicolò Barella e la sua opinioni sull’operato del calciatore nerazzurro: “In Nazionale ho condiviso un sacco di esperienze con Nicolò, da quando eravamo in Under 17. Ci trovavamo benissimo assieme, vedevamo Nazionali come l’Inghilterra che avevano già gente che giocava in Premier League e dicevamo: ‘Cavolo, magari riusciamo ad arrivare anche noi’. Quando abbiamo giocato insieme in Nazionale contro l’Olanda è stata un’emozione nuova: ci siamo rivisti sul campo con l’Italia dei grandi, è stata una bella conquista per entrambi“.

