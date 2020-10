Zaccheroni: “Perisic seconda punta? La può fare, ma fatica a coprire gli ultimi metri di campo”

Alberto Zaccheroni, ex calciatore e attualmente allenatore, è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di Inter e del momento che sta attraversando la squadra di Antonio Conte che dovrà affrontare il Parma senza Romelu Lukaku. Queste le sue parole e la sua analisi del possibile modulo e della decisione di inserire Perisic come seconda punta: “La può fare, è più attaccante che centrocampista: le cose migliori le fa dalla metà campo in su. Ultimamente è stato utilizzato da laterale, ma fa fatica a coprire gli ultimi metri di campo, più per disabitudine che altro. Non è uno abituato a fare a tante reti“.

“L’alternativa a Lukaku? L’Inter è portata a cercare la verticalità alla ricerca della combinazione tra il belga e Lautaro, ma nessuno dei sostituti di Lukaku ha queste caratteristiche. Bisognerà rivedere qualcosa sul piano della strategia. Non mi ricordo di aver mai visto Perisic mezza punta, è meglio largo a sinistra, dove può convergere o guadagnare il fondo, ma capisco Conte che ha un problema“.

“Pinamonti? Visto nelle giovanili si pensava potesse fare di più, ma a questi livelli qualcosa cambia. Ha qualità, ma non so se sia pronto per giocare in pianta stabile a questi livelli. Sicuramente, però, è più punta di Perisic. Lautaro Martinez? Sono fasi che attraversano gli attaccanti, ma credo che il problema suo sia di fiducia. Abbiamo visto la reazione di Genova, non so verso chi fosse rivolto lo sfogo ma è chiaro che abbia un po’ di mal di pancia. Era un titolare, poi si è trovato a giocare e non giocare e ha trovato difficoltà. È un ottimo calciatore, adatto all’Inter: bisogna dargli e fargli sentire fiducia. Sembra che il giocatore voglia sentirsi indispensabile”.

