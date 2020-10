Inter-Parma, Pistocchi attacca: “Piccinini? La colpa non è sua ma di chi lo ha fatto arrivare in A”

Cosa abbia spinto Piccinini a non decretare calcio di rigore in favore dell’Inter, sul contatto tra Balogh e Perisic in area di rigore del Parma, resta un mistero.

Maurizio Pistocchi su Twitter ha lanciato un duro attaccato alla classe arbitrale italiana: “Oggi in tv sono tutti sconcertati per la gestione del Var: in effetti, se un arbitro che ha una visuale perfetta, libera, alle spalle di Balogh e Perisic, non fischia questo calcio di rigore il problema non è il Var. Il problema è chi ha fatto arrivare in Serie A Piccinini”.