Gli highlights di Inter-Pergolettese 8-0: brilla Satriano, Darmian e Pinamonti goleador

Stupisce anche Calhanoglu con assist e tocchi di gran classe

Ottimo test per l' Inter di Simone Inzaghi che schiera una formazione competitiva da inizio partita. La squadra nerazzurra, sotto l'incessante pioggia, travolge la Pergolettes e con sette gol nei primi 45': doppiette per Martin Satriano (continua il suo momento d'oro), Andrea Pinamonti e Matteo Darmian protagonista di una grande prova sulla fascia destra. C'è spazio anche per un gol di pregevole fattura di Gagliardini . Secondo tempo a ritmi un po' più bassi rispetto alla prima frazione: chiude il match la rete del giovane Nunziatini .

Calhanoglu non ha segnato ma l'assist per una delle due reti di Darmian è stato un tocco di classe, e così ha continuato per tutta la sua partita. Out Nainggolan per una botta subita in allenamento. Di seguito gli highlights del match: