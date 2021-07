Social – Lukaku raggiunge l’Inter in ritiro: c’è già feeling con Inzaghi

Il centravanti ha raggiunto la squadra in ritiro al Centro Sportivo Suning

Eccoli qui, finalmente. Dopo i lunghi "incontri" per telefono, Inzaghi può abbracciare il suo bomber. Big Rom, arrivato oggi a Milano, in serata ha raggiunto subito la squadra in ritiro al Centro Sportivo Suning dove ha stretto la mano al suo nuovo mister, voglioso di vincere ancora con la maglia dell'Inter.