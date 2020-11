Sky – L’Inter recupera anche Pinamonti: escluse lesioni dopo gli esami

Dopo aver praticamente recuperato Achraf Hakimi dalla contusione rimediata settimana scorsa, l’altra buona notizia in casa Inter ha a che fare con le condizioni di Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti classe 1999, è infatti rientrato in anticipo ad Appiano Gentile dagli impegni con la nazionale italiana U21. Il calciatore aveva subito un colpo piuttosto doloroso alla caviglia destra nel corso dell’ultima gara giocata, che aveva destato parecchia preoccupazione.

Come riferito in questo pomeriggio da Sky Sport 24, per fortuna gli esami realizzati nella giornata odierna hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. In vista del Torino non è ancora certo un suo possibile impiego, dal momento che lo staff medico sta comunque aspettando che la caviglia di Pinamonti si sgonfi del tutto prima di riabilitarlo al 100% agli allenamenti. Ma alla vigilia di un calendario pieno zeppo di appuntamenti, anche la sua presenza all’interno della rosa potrà rivelarsi preziosa.

