CdS – Pinamonti e Nainggolan, niente rientro in Champions League: speranza in vista del Cagliari

Antonio Conte non recupererà Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti in vista della prossima partita di Champions League. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che riporta come i due giocatori non abbiano superato appieno i problemi fisici che hanno condizionato le ultime settimane.

Del mancato rientro del belga aveva parlato lo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida con il Bologna, palesando anche un tono polemico nei confronti del centrocampista, ormai ai margini del progetto tecnico nerazzurro e possibile partente nella sessione di mercato invernale.

I due giocatori non saranno disponibili nella decisiva partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: si spera nel rientro in vista della gara di campionato con il Cagliari, in programma domenica prossima alle 12.30.

