TS – Eriksen, cambio di rotta sul mercato: Inter possibilista sulla cessione in prestito. Il punto

Durante la sessione di mercato estiva, l’Inter ha accettato solamente offerte per cessioni a titolo definitivo. Dalle parti di Viale della Liberazione, infatti, non hanno ascoltato proposte di prestito, che pure sono arrivate per diversi calciatori allora considerati sul punto di lasciare Milano.

Alcuni di questi, come Ivan Perisic, sono stati impiegati da Conte ed ora sono pienamente al centro del progetto nerazzurro. Altri, come Christian Eriksen, sono sempre più ai margini e destinati a lasciare il capoluogo lombardo nel mese di gennaio.

Christian Eriksen, Getty Images

Questa volta, però, il discorso potrebbe essere diverso rispetto all’estate. L’Inter proverà infatti ad inserire il centrocampista danese in uno scambio con un calciatore più funzionale alla filosofia del tecnico, come Leandro Paredes del Paris Saint Germain, o aspetterà che qualcuno offra una cifra intorno ai 35 milioni.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, qualora questo non dovesse accadere la dirigenza nerazzurra potrebbe essere disposta ad accettare anche un trasferimento in prestito. Questo permetterebbe di guadagnare tempo e spostare il problema alla prossima estate.

