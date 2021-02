GdS – Inter, non solo capolista: ecco 10 primati della banda di Conte

E’ in testa da due sole giornate, ma i numeri certificano che l’Inter questo primo posto in campionato lo ha meritato con tutte le sue forze. Nell’approfondimento di questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sono stati infatti segnalati altri nove primati che la formazione nerazzurra vanta in Serie A rispetto alla avversarie. Iniziando dagli expected gol (53,09), vale a dire il calcolo della probabilità che una conclusione possa essere convertita in rete. Questo significa che la squadra di Conte arriva spesso con facilità sotto porta riuscendo a mettersi nelle migliori condizioni per trovare il gol. A questo dato va aggiunta anche la miglior percentuale realizzativa (16,43%) e il migliore attacco del campionato con 57 marcature, a sgonfiare la tesi della poca incisività che a tratti era stata imputata a Lukaku e Lautaro.

L’Inter è anche la squadra che con 34 assist realizzati primeggia in classifica, grazie anche al miglior numero di cross utili: ben 145 contro i 113 di Fiorentina e Lazio che seguono al secondo posto. Conte sarà soprattutto soddisfatto di poter apprendere che i suoi ragazzi sono anche quelli che per distacco corrono di più grazie ai 112,6 km a partita di media: mezzo chilometro in più della Lazio che segue in questa classifica. E si riconferma Marcelo Brozovic il giocatore che copre più campo durante i 90′, non solo dell’Inter bensì rispetto a tutta la Serie A con 11,79 km in media. Infine, per chiudere i primati italiani, l’Inter è la squadra che a quota 11 ha realizzato più gol di testa e che ha compiuto più passaggi chiave (135).

