Stankovic torna a casa per sfidare il Milan: l’accoglienza della Curva Nord

Dejan Stankovic è tornato a casa. L’ex centrocampista serbo, ora allenatore della Stella Rossa di Belgrado, è infatti a Milano dove domani giocherà il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Milan. Ad attendere Stankovic fuori da San Siro un nutrito gruppo di tifosi della Curva Nord, che hanno srotolato striscioni e intonato cori in onore del “Drago”.

Stankovic, visibilmente emozionato e felice, è sceso dal pullman della squadra per andare ad abbracciare i suoi tifosi e a ringraziarli per l’accoglienza, come certificato da diversi video:

L’ex numero 5 nerazzurro ha poi posato accanto alla propria “maglia” sul corridoio che porta agli spogliatoi dello stadio Meazza, dove è rappresentata la magica squadra dell’anno del Triplete:

