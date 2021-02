Champions League, Zapata infortunato contro il Real: a rischio Inter-Atalanta?

Pessime notizie per l’Atalanta di Giampiero Gasperini che vede avvicinarsi il big match contro la capolista Inter, in programma per l’8 marzo. I bergamaschi infatti potrebbero ritrovarsi a giocare contro la squadra di Antonio Conte senza una delle proprie stelle, Duvan Zapata.

L’attaccante colombiano infatti, partito titolare questa sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, è dovuto uscire per infortunio al trentesimo del primo tempo. Al giocatore è stato immediatamente applicato del ghiaccio sul bicipite femorale e tutto farebbe pensare ad uno stiramento. Ovviamente serviranno accertamenti approfonditi per capire la reale entità del problema, ma un suo forfait contro l’Inter non è da escludere. Pessime notizie quindi per Gasperini, mentre un possibile problema in meno da gestire per Antonio Conte.

CHI RESTA E CHI VA: L’ANALISI PER REPARTO IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE>>>