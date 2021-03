Inter Primavera – Pratica Lazio liquidata, è secondo posto in classifica: 3-1 per i ragazzi di Madonna

Dopo il pareggio della Roma nella giornata di ieri contro il Sassuolo, non fallisce l’occasione l’Inter Primavera per accorciare sui capitolini. La formazione di Armando Madonna allo stadio Breda batte per 3-1 la Lazio portandosi al secondo posto in classifica a quota 25 punti, contro i 27 della Roma.

I nerazzurri partono subito forte, portandosi in vantaggio al 13′ con un cross teso di Satriano che propizia l’autorete di Novella. Dopo l’1-0 l’Inter non si ferma e va più volte vicina al raddoppio che metterebbe in ghiaccio la partita: 2-0 che arriva proprio allo scadere del primo tempo con Casadei al termine di una bella azione di Vezzoni. L’inizio ripresa è di marchio biancoceleste, e sugli sviluppi di un corner Tare accorcia la distanza. La squadra di Madonna però non si disunisce e dopo appena 4 minuti con Mirarchi – splendido gol al volo – rimette la partita sui binari giusti. Prossimo impegno mercoledì alle 13:00 sul campo del Bologna.

