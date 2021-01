Inter Primavera, Madonna: “Contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo lottato e difeso bene”

Armando Madonna, allenatore dell’Inter Primavera, ha parlato al termine del match contro il Torino, terminato in un pareggio per 1-1, complimentandosi con i suoi ragazzi per la prestazione messa in campo. Queste le sua parole raccolte dal sito ufficiale dell’Inter, inter.it:

“Ho a disposizione una squadra molto giovane, nel secondo tempo avevamo in campo tantissimi 2003. Sono veramente contento della prestazione dei ragazzi, il Torino era più forte fisicamente ma noi abbiamo lottato, creato diverse occasioni e difeso bene. Sono contento della partita dei miei“.