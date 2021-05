PRIMAVERA – Inter-Sassuolo 3-2: Satriano e Fonseca protagonisti della rimonta

Vittoria preziosa dei nerazzurri che raggiungono la vetta della classifica

E' stato un match al cardiopalma quello che è andato in scena questa mattina allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per il campionato Primavera tra Inter e Sassuolo. La formazione di Armando Madonna è riuscita infatti a vincere per 3-2 una sfida che in realtà non si era messa benissimo, visto il risultato di svantaggio dopo appena 9' per la rete di Mattioli. La reazione interista però è arrivata pochi minuti più tardi con il pareggio di testa di Sottini e addirittura con il gol del successivo vantaggio al 34' ad opera del solito bomber Satriano.