Zazzaroni rivela il messaggio ricevuto da Mourinho sullo scudetto dell’Inter

Il tecnico portoghese ha declinato un'intervista sulle pagine del Corriere dello Sport

José Mourinho, reduce da un esonero deludente di poche settimane fa da parte del Tottenham, non sta certo vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera. Per questo motivo, come rivelato da Ivan Zazzaroni in diretta pochi minuti fa su Deejay Football Club, era stato invitato per un'intervista sulle pagine del Corriere dello Sport per commentare lo straordinario scudetto che l'Inter potrebbe aggiudicarsi aritmeticamente già in questa giornata di campionato.