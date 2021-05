Caressa: “Conte allenatore più forte del mondo. Darmian il simbolo di questa Inter”

Il famoso telecronista stregato dalla stagione condotta dal tecnico leccese

Nel classico appuntamento del sabato mattina sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni hanno anticipato in onda su Deejay Football Club alcuni dei temi principali di questa giornata di Serie A. Dall'avvincente lotta per entrare in Champions League, al primo match point scudetto della formazione di Antonio Conte in caso di vittoria oggi a Crotone e in attesa del risultato di domani dell'Atalanta. A proposito del tecnico leccese, il noto telecronista ha speso parole molto importanti, definendolo forse il migliore tecnico al mondo in questo momento.