Radrizzani: “Inter? Esiste un interesse, ma dipenderà da Suning. Vedo grandi possibilità di sviluppo”

Il noto imprenditore italiano non ha smentito l'interesse per il club nerazzurro

Intervistato questa mattina sulla pagine de la Repubblica, il noto imprenditore italiano e proprietario del Leeds United, Andrea Radrizzani, ha raccontato il suo progetto alla guida del club inglese. Dalla promozione in Premier League dello scorso anno, ad un campionato di altissimo livello in questa stagione con un super allenatore come 'el Loco' Bielsa in panchina, per alimentare il grande sogno di riportare il Leeds in Champions dopo tantissimi anni. In merito alla possibilità di espandere i propri investimenti anche in Italia, Radrizzani non ha poi smentito.