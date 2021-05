GdS – Inter attenta, il Milan ci prova per De Paul e prepara l’offerta all’Udinese

Il centrocampista argentino ha parecchio mercato sia in Italia che all'estero

Stando a quanto riportato questa mattina in edicola sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe in corsa per Rodrigo De Paul. Un interesse che potrebbe dunque rinnovare il duello sul mercato con l'Inter che per l'argentino ha sempre avuto un certo debole, dopo la sfida dello scorso anno per Sandro Tonali per la quale il club nerazzurro aveva dovuto tirarsi indietro preferendo un calciatore low-cost e con più esperienza come Arturo Vidal.