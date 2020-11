Inter-Real Madrid, Conte ripropone Vidal trequartista. Ballottaggio a sinistra: le probabili formazioni

È arrivato il grande giorno di Inter-Real Madrid: questa sera gli uomini di Antonio Conte saranno di scena al Meazza per una delle partite più importanti della stagione. Lukaku e compagni hanno necessariamente bisogno di punti per proseguire il cammino in Champions League, ma un successo contro i Blancos sarebbe fondamentale anche dal punto di vista del morale.

Alla Scala del Calcio Conte riproporrà la difesa titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni dal primo minuto, mentre Roberto Gagliardini sarà riconfermato in mediana. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, poi, Arturo Vidal dovrebbe agire nuovamente come trequartista, ruolo in cui è stato impiegato anche nella gara con il Torino.

Ballottaggio sulla fascia sinistra, con Ashley Young che al momento appare in vantaggio su Ivan Perisic per una maglia da titolare. Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard. All. Zidane