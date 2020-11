Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: Young in vantaggio su Perisic, Gagliardini confermato

Siamo finalmente giunti a ridosso del match tra Inter e Real Madrid nel grande appuntamento di Champions League di questa sera. Un incontro che sa già da dentro o fuori per entrambe le formazioni, considerata una situazione di classifica sorprendentemente poco felice sia per la squadra di Antonio Conte che per quella di Zinedine Zidane. Entrambi gli allenatori si ritrovano indisponibilità tra infortuni e casi legati al coronavirus, a fronte delle quali andiamo dunque a vedere quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni tra Inter e Real Madrid:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER REAL MADRID

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard. All. Zidane

