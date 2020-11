Valentino Lazaro torna sul super gol contro il Leverkusen: “Vi racconto cos’è successo dopo la partita”

Intervistato dai microfoni di SportBuzzer, Valentino Lazaro ha parlato della stagione del suo Borussia Mönchengladbach, soffermandosi anche sia sul girone di Champions League, nel quale è presente anche l’Inter, sua ex squadra, sia sul gol clamoroso realizzato contro il Bayer Leverkusen, col quale è già candidato – e favoritissimo – per il premio di gol dell’anno. Ecco le sue dichiarazioni.

Battere il Real Madrid – “Da bambini si facevano i conti paragonando i risultati delle varie partite (ride, ndr). Oggi invece sappiamo che ogni partita ha una sua storia: lo Shakhtar Donetsk, ad esempio, ha giocato in maniera molto diversa a Madrid rispetto che contro di noi. A Madrid hanno schiantato il Real nel primo tempo, andando all’intervallo addirittura sopra di tre gol. Noi, invece, abbiamo fatto una buona partita a Kiev, abbiamo vinto con cinismo e concentrazione. L’avversario può vivere una giornata storta, può capitare a qualsiasi squadra. Ma da ciò dedurre che ora vinceremo contro il Real con cinque gol… purtroppo non funziona così!”.

Gol contro il Bayer – “Subito dopo la partita contro il Leverkusen non ho gioito per il gol. La rabbia per la sconfitta 4-3 era troppo grande, dopo aver centrato ottimi risultati contro Lipsia e Shakhtar Donetsk. Ora, passato un po’ di tempo e smaltita la frustrazione, sono contento del gol segnato. Un gol come questo lo segni solo una volta in carriera”.

Razzismo – “Io non l’ho vissuta personalmente, ma ho visto come il mio allora compagno di squadra all’Inter, Romelu Lukaku, sia stato insultato con versi da scimmia dai tifosi avversari durante una partita in trasferta (contro il Bologna, ndr). Ed anche Breel Embolo è stato recentemente insultato nel peggior modo possibile su Instagram. Può darsi che i calciatori professionisti siano personalità forti e che alcuni possano sopportare eventi del genere, ma la maggior parte delle persone non può. Nessun episodio razzista dovrebbe rimanere senza risposta, è importante che ci alziamo insieme e ripetutamente lanciamo segnali contro l’esclusione e il razzismo, come ha fatto il Borussia per Breel”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<