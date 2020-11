Landucci (vice Allegri) si candida: “Io e Max abbiamo voglia di tornare. Se ci fosse l’occasione io andrei…”

Marco Landucci, ex portiere, tra le altre, anche dell’Inter, è tornato a parlare del suo futuro professionale. E la notizia è importante anche in casa nerazzurra, poiché Landucci è da anni lo storico vice di Massimiliano Allegri, indicato da tantissimi come l’eventuale futuro allenatore nerazzurro in caso di dipartita da Antonio Conte. Al momento la panchina del tecnico leccese non è in discussione, ma Landucci assicura che lui e Max sarebbero pronti a tornare ‘in campo’.

“Se Commisso dovesse chiamare sicuramente Massimiliano ci parlerebbe – esordisce Landucci a Radio Bruno Toscana, nell’ottica di una chiamata dalla Fiorentina –, così come con Joe Barone o Daniele Pradè. Conosce bene la Fiorentina, ci ha giocato contro tante volte e conosce benissimo quell’ambiente. Se ci fosse l’occasione, io personalmente sarei molto contento. Poi secondo me Max è considerato uno dei quattro o cinque allenatori europei più bravi, in virtù di quello che ha dimostrato e di quello che ha fatto finora. Nella situazione attuale trovare una squadra non è sicuramente semplice, visti i problemi portati dalla pandemia. Speriamo che prima o poi arrivi il nostro turno, perché abbiamo grande voglia di tornare. Ci mancano l’adrenalina del campo, il contatto con i giocatori e tante altre cose”, ha concluso.

