Inter da record, 100 goal nel 2021 nel segno di Dumfries

Finalmente abbattuta quota 99 goal

Numeri da capogiro, specie in un calcio molto più tattico e professionale come quello moderno. Il record precedente durava addirittura dall'anno solare 1950, quando l'Inter riuscì a segnare ben 99 volte. Significativo che a far tagliare questo incredibile record sia stato Dumfries, il giocatore più "beccato" a inizio stagione per il rendimento sottotono e ora in rampa di lancio. L'olandese, chiamato alla missione non semplice di non far rimpiangere Hakimi, si toglie quindi una bella soddisfazione, una spinta fondamentale per continuare il suo percorso di crescita. Da segnalare poi che i nerazzurri contro la Salernitana in trasferta non avevano mai segnato, e nei primi 45 minuti hanno invece questa sera già segnato due volte.