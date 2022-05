Inter, le 5+1 rimonte pazze e leggendarie della storia del club

La storia dell'Inter è ricca di grandi rimonte. Non per niente la squadra nerazzurra è per definizione "Pazza". Partite che sembravano ormai finite, clamorosamente ribaltate all'ultimo respiro con rimonte praticamente impossibili. Solo ieri la rimonta dell'Inter contro l'Empoli si è aggiunta alla grande collezione della storia nerazzurra. Tutti ne abbiamo almeno una del cuore e per questo, noi di Passione Inter, abbiamo deciso di rievocare in questa Top 5 quelle più emozionanti e al cardiopalma della storia recente nerazzurra... più un piccolo bonus!