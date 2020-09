Inter, si punta sui giovani per il futuro: vicino il rinnovo di Kinkoue

Giocatori esperti e pronti a vincere subito: questa la richiesta di Antonio Conte sul mercato nerazzurro, in attesa di un profilo che rispetta l’identikit tracciato come Arturo Vidal. Allo stesso tempo, però, è importante porre le basi per il futuro e per l’Inter che verrà: Étienne Youte Kinkoue è solo uno dei tanti giovani su cui puntare per i prossimi anni.

Il difensore centrale francese, classe 2002, ha collezionato 27 presenze nella scorsa stagione e starebbe per prolungare il proprio contratto con l’Inter fino al 2024, secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<