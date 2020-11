Inter, oggi la ripresa ad Appiano. Tanti calciatori da valutare: il punto su ognuno

Dopo la giornata di riposo concessa ieri, i calciatori dell’Inter rimasti a Milano durante la sosta per le nazionali si sono radunati questa mattina ad Appiano Gentile. Gruppo di lavoro estremamente ridotto per Antonio Conte, che con 16 nazionali in giro per il mondo può contare solo su Handanovic, Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan. Ad essi se ne aggiungono altri tre, ancora però indisponibili per gli allenamenti in gruppo: Padelli (causa Covid), Sensi e Vecino (al lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni).

Come riporta Tuttosport, però, il club deve valutare la situazione di alcuni componenti della rosa tornati in anticipo dagli impegni con le selezioni. È il caso di Roberto Gagliardini, rientrato per l’esito incerto di un tampone effettuato a Coverciano, così come di Aleksandar Kolarov, non impiegato in Ungheria-Serbia per precisa volontà del club. L’ex Roma è alle prese con qualche acciacco fisico, quindi dovrà essere visitato dallo staff medico.

