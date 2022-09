Verso Inter-Roma, Mourinho esulta: tornano i ‘Fab Four’ dal 1′

Lo Special One potrà contare anche sul recupero di Paulo Dybala

Antonio Siragusano

Mancano finalmente quattro giorni alla ripresa del campionato. Nella giornata di sabato si parte subito forte con il match più atteso della giornata, quello tra l'Inter e la Roma dell'ex José Mourinho. Lo 'Special One' torna a San Siro contro i nerazzurri per la terza volta da ex, dopo i due precedenti dello scorso anno tra Serie A e Coppa Italia con due sconfitte collezionate. Il tecnico non potrà però seguire i suoi a bordocampo a causa della squalifica per il cartellino rosso rimediato nell'ultima sfida prima della sosta contro l'Atalanta.

Contro l'Inter, però, Mourinho avrà almeno quattro buoni motivi per tornare a sorridere. Ad oltre un mese di distanza, infatti, il tecnico potrà schierare dal primo minuto i cosiddetti 'Fab Four', vale a dire Pellegrini-Dybala-Zaniolo-Abraham. Tanto dipenderà soprattutto dalle condizioni della Joya, rimasto fuori contro la Dea per un fastidio percepito ai flessori della coscia sinistra, ma già rientrato ad allenarsi in gruppo nel ritiro con la Nazionale Argentina di Scaloni. L'attaccante, dunque, potrebbe prendere parte questa notte all'ultima amichevole dell'albiceleste contro la Giamaica.

Qualora l'argentino non dovesse accusare ulteriori problemi, allora potrebbe seriamente tornare dall'inizio in campionato contro l'Inter. L'ultima volta che Mourinho utilizzò la formula dei fantastici quattro tutti insieme dal primo minuto, fu esattamente il 22 agosto nel match vinto all'Olimpico per 1-0 contro la Cremonese. Un sistema fatto di tantissima qualità che Simone Inzaghi dovrà cercare di contrastare per risollevare il morale di un'Inter che ha bisogno di ritrovare solidità in difesa, sorriso e risultati.