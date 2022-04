Inter-Roma, Mourinho: “Spero che l’Inter vinca lo Scudetto, sono i più forti”

Le parole dello Special One

"Oggi troppa Inter. Sono la squadra più forte del campionato. Con rispetto, ma ci sono, fisicamente, tanti animali nella loro squadra. Per vincere contro di loro, devi essere perfetto. E noi non lo siamo stati. Ci sono squadre come l'Inter che pagano per avere uno come Gosens in panchina. Noi no invece. Skriniar non perde un duello individuale, de Vrij non ha paura di Abraham. Loro sono una squadra molto molto brava, non sono dispiaciuto per nulla. Se oggi giochiamo contro una squadra di media classifica, vinciamo sicuro. Io amo l'Inter, l'Inter ama me ma io voglio vincere tutte le partite".