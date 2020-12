Sacchi: “Conte sta facendo un lavoro straordinario, è un grande professore. Ecco cosa deve fare l’Inter per vincere”

Domani l’Inter conoscerà il proprio destino in Europa. La gara contro lo Shakhtar sarà fondamentale per entrambe le squadre, che si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League. Gli uomini di Antonio Conte cercano il quinto successo consecutivo, dopo Torino, Sassuolo, Borussia e Bologna. Della stagione e del cammino in campionato dei nerazzurri ha parlato Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Conte sta facendo un lavoro straordinario e di questo gliene va dato atto. Il problema è che non tutti i giocatori sono funzionali al progetto e questo è chiaramente un problema. Credo che l’Inter abbia comunque ampi margini di miglioramento. Dove può arrivare questo gruppo? Dipende dalla loro volontà. Se davvero vogliono migliorare, hanno a disposizione un grande professore come Conte e una società che li supporta. Bisogna vedere qual è il desiderio dei giocatori, perché non tutti sono uguali.

Poi continua: “Io, ad esempio, ad Ancelotti feci delle ‘lezioni private’ un’ora prima dell’allenamento. Lavorai con lui e lo aiutai a diventare il direttore d’orchestra della mia squadra e allora aveva già 28 anni a stava in Nazionale. Se i calciatori di Conte avessero il suo carattere, allora posso dire che l’Inter migliorerà in modo sensibile”.

