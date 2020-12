CdS – Inter, difficile il recupero di Vidal. Su Barella leggero ottimismo, anche se ieri è uscito in stampelle

Proprio non ci volevano le assenze di Nicolò Barella e Arturo Vidal in vista del match di domani. Sebbene il centrocampista sardo abbia maggiori chance di poterci essere rispetto al cileno, le sue condizioni verranno valutate molto attentamente nella giornata odierna, dal momento che ieri è uscito in stampelle da Appiano Gentile dopo aver messo male la caviglia durante l’allenamento. Sensazioni che nel suo caso sono leggermente positive, visto che ieri sera il ragazzo ha poi comunicato di aver accusato semplicemente gonfiore e dolore.

Insomma, qualora dovesse recuperare in tempi record, difficilmente potrebbe partire dal primo minuto. Diversa invece la situazione di Vidal, che vorrebbe esserci a tutti i costi per riscattare la brutta figura commessa contro il Real Madrid. Lo staff medico nerazzurro sta però frenando il suo rientro, dal momento che il muscolo coinvolto è parecchio sollecitato ed insidioso per un calciatore. Qualora il suo problema dovesse aggravarsi rischierebbe di rimanere fuori per tutto il 2020. Conte sa bene che il suo guerriero entrerebbe in campo a lottare anche solo con una gamba, ma la logica della stagione impone prudenza anche in una sfida così delicata.

