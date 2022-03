Inter-Salernitana, Perisic out per un affaticamento muscolare: le condizioni

Le condizioni dell'esterno croato

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Salernitana (che potete seguire insieme a noi qui), arriva una doccia fredda per Inzaghi. La società nerazzurra ha infatti comunicato che Ivan Perisic non sarà a disposizione del tecnico piacentino per la gara di questa sera a causa di un lieve affaticamento muscolare.