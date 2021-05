Passerella d’onore per l’Inter: la Sampdoria celebra e applaude i Campioni d’Italia

Un bel gesto di fair play a San Siro

Passerella d'onore per i Campioni d'Italia. L'Inter di Antonio Conte è stata celebrata dalla Sampdoria al momento dell'ingresso in campo. Dagli ex Candreva e Keita a Quagliarella, tutti i giocatori di Ranieri hanno applaudito Lautaro e compagni per lo scudetto appena vinto. Un grande gesto di fair play e di sportività.