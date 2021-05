Inter-Sampdoria, Ranocchia (Sky): “Vincere lo scudetto è un’emozione incredibile”

Dopo 11 anni di distanza a San Siro torna il titolo di Campioni d'Italia

Dopo una lunga astinenza finalmente il ritorno nell'albo d'oro del calcio italiano. La partita di oggi tra Inter e Sampdoria è il primo palco scenico in cui sfoggiare il, per ora, simbolico titolo di campione d'Italia. In attesa della cerimonia ufficiale che si terrà dopo l'ultima giornata di campionato. Ai microfoni di Sky Sport parla il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia. Ecco le sue dichiarazioni: