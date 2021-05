Inter-Sampdoria, Marotta (Sky): “Godiamoci lo Scudetto, bonus verranno pagati. Sul futuro…”

Prima gara ufficiale da Campioni d'Italia: ecco le parole del dirigente nerazzurro

FUTURO - "Oggi è un momento di festa e la società è rappresentata dal presidente. Dobbiamo goderci questo momento, Conte che è il condottiero deve goderselo. Non ci sono tensioni oggi. Da settimana prossima ci saranno degli incontri con i calciatori, vogliamo sensibilizzarli sulle difficoltà del calcio in generale e dell'Inter in particolare per via della pandemia. I bonus per la vittoria saranno liquidati e versati, è giusto che la società li riconosca. Ci confronteremo e mostreremo loro la fotografia del calcio di oggi. Nessun diktat, ma dobbiamo fare capire il momento che non vive solo l'Inter ma tutto il calcio".