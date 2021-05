Inter-Sampdoria, Ranocchia (Inter TV): “Scudetto meritato, un sospiro di sollievo. Oggi…”

Le parole del calciatore sulla vittoria dello scudetto nerazzurro

E' stata una settimana di grandi festeggiamenti ad Appiano Gentile per la vittoria del 19esimo scudetto nella storia dell'Inter. Non avendo potuto assistere tutti insieme a Sassuolo-Atalanta, match che ha consegnato l'aritmetica vittoria al club nerazzurro, i calciatori difatti hanno potuto brindare per la prima volta al titolo conquistato prima dell'allenamento del mercoledì, insieme a staff tecnico e dirigenza riunita al gran completo. Di questo successo ampiamente meritato e non solo, ha parlato Andrea Ranocchia ai microfoni di Inter TV.