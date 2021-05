Inter-Sampdoria, panchina numero 200 per Conte: nessuno come lui nella storia della A per vittorie

Nessun tecnico ha mai vinto tante partite quanto Conte nei primi 200 match

Record speciale per Antonio Conte. Come ricordato da Opta, con Inter-Sampdoria, sono 200 le panchine in Serie A per il tecnico nerazzurro, che resta l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria: ben 135 prima di oggi. Nessuno come lui.