Inter-Sampdoria, Gagliardini (Sky): “Scritto la storia, Conte è unico. Potevo fare di più. Gli stipendi…”

Il centrocampista nerazzurro ha trovato il suo terzo gol stagionale

Ecco le sue parole: "C'è grande entusiasmo perché abbiamo fatto qualcosa di storico. Erano anni che vinceva la stessa squadra, siamo felici di aver interrotto noi questo filotto. Purtroppo non ce lo stiamo godendo a pieno, senza tifosi non è lo stesso".

Soddisfazione personale:"Sono mediamente soddisfatto, potevo fare di più. Me la prendo con me stesso. Abbiamo vinto il campionato, non era semplice. Mi godo questo momento e sfrutto quest'anno per migliorare. Europei? Sarebbe stato differente se avessi fatto di più, in estate ci lavorerò su".