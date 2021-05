Inter-Sampdoria, Gagliardini (Inter Tv): “La gioia per l’impresa negli occhi di tutti. Dispiace per i tifosi”

Le parole dell'autore della prima rete nella gara contro la Sampdoria, Roberto Gagliardini, al termine del match

Roberto Gagliardini , centrocampista dell' Inter , ha parlato a Inter Tv al termine della vittoria contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: "Sono abbastanza contento, anche se non sono riuscito a finire la gara per un problema che mi sto portando da qualche settimana. Passeremo questi giorni per recuperare il prima possibile. Casualità segnare sempre contro le genovesi, ma importante è buttarla dentro".

"La gioia per l'impresa è negli occhi di tutti. Il fatto che non ci siano i tifosi e che non ci possano essere troppi assembramenti sarà un rammarico che ci porteremo per diversi anni perché i tifosi sono fondamentali. Ma ce la stiamo godendo. Svolta con il Sassuolo? E' una di quelle gare che ci ha fatto cambiare atteggiamento all'interno della gara, ma anche quella con la Juve".