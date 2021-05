Social – Abbraccio tra Candreva e Lautaro: “Ci tengo a fare i complimenti a questa grande squadra”

L'esterno romano: "Abbiamo lottato contro un avversario forte"

Superlativa prestazione dell' Inter contro la Sampdoria . Nella prima partita da campioni d'Italia, i neroazzurri ne fanno cinque ai doriani. Per gli ospiti di casa, l'unico gol della serata è di Keita Balde , ex dell'Inter con cui ha giocato nella stagione 2018/2019 ma non era il solo ad aver vestito la maglia della squadra di Antonio Conte. Dall'altra parte, infatti, c'era Antonio Candreva : 18 gol e 31 assist in quattro anni a Milano.

Una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, testimonia l'ottimo rapporto rimasto con i suoi ex compagni di squadra: in questo caso, Lautaro Martinez. L'esterno romano ci ha tenuto a fare i complimenti alla sua ex squadra con un post su Instagram, elogiando il grande lavoro fatto in quest'anno dai neroazzurri: "Abbiamo lottato contro un avversario forte. Ci tengo a fare i complimenti all'Inter per questa stagione." Di seguito il post di Candreva: