Social – Radu emozionato: “Inspiegabile vestire questa maglia”

Il portiere ex Genoa: "Onorato di vestire questi colori"

Finalmente, dopo un'intera stagione, è arrivata la prima presenza in nerazzurro per Ionut Radu. Il portiere 23enne è entrato all'inizio del secondo tempo sostituendo il capitano Handanovic. La fascia è poi andata ad Andrea Ranocchia. Radu ha così potuto coronare il sogno di una vita scendendo in campo per la squadra con cui ha passato tutte le trafile giovanili.